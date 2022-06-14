فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا عارمًا في الصين، بعدما وثق مشاهد مروعة لفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا وهي راكعة على ركبتيها وتتعرض للصفع على وجهها حوالي 20 مرة من قبل مجموعة من المراهقات في وضح النهار على سطح أحد مباني هونج كونج، مما دفع الشرطة للبحث في جميع أنحاء المدينة عن المهاجمين.

بدأ المحققون من وحدة التحقيقات الجنائية في تسوين وان بـ هونج كونج في الصين التحقيق في الاعتداء بعد أن قدم والد الضحية بلاغًا للشرطة.

وأكدت الشرطة أن الفتاة قد تم نقلها إلى مستشفى بوك أوي في يوين لونج لعلاج إصابات وجهها.

وأشار التحقيق إلى أن الهجوم وقع على سطح مبنى مكون من خمسة طوابق في شارع لوين يان في تسوين وان.

ولم تقم الضحية بأي محاولة للمراوغة أو الدفاع عن نفسها في مقطع الفيديو الذي لم يلتقط وجه المهاجمات.

وبحسب الشرطة، فإن الضباط كانوا يبحثون عن حوالي خمس فتيات صينيات ظهرن في الفيديو وكن على صلة بالقضية.

صنفت الشرطة القضية على أنها "اعتداء يسبب أذى جسديًا فعليًا" - جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بموجب قانون الجرائم ضد الأشخاص