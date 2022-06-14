عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: إعلان نتائج التحقيق في أزمة ملعب نهائي إفريقيا 16 يونيو

صدى البلد

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة, أن لجنة تقصي الحقائق بدأت عملها بشأن أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ بعد حصر وجمع المعلومات باتحاد الكرة .

وقال أشرف خلال حواره مع مراسل برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "وصلنا جواب من النادي الأهلي حول تتبعه لهذا الملف، وغدا ستكون هناك زيارة للجنة التحقيق إلى النادي الأهلي لمتابعة عملها".

وأكمل: "لا يوجد صلة مباشرة مع الكاف لكن سيكون هناك تواصل خلال الفترة المقبلة، والجوانب الرقابية والمالية والضمانات، هذا دور الوزارة وسنتتبع ذلك وسيتم الانتهاء من التحقيقات يوم الخميس".

وعن منتخب مصر، قال: "هناك مرحلة انتقالية لأن المنتخب منذ 6 أشهر كان قويا وينافس وبه عناصر جيدة على رأسهم صلاح, وسيكون هناك المزيد من التصميم والعمل لعودة الروح".

وأضاف: "عندما تواجد كيروش قلت إنه يجب أن يستمر؛ لأن هناك شكل مختلف تماما ووجود نتائج ورؤية للمشروع".

وأتم: "دور الوزير ليس اختيار مدرب للمنتخب لكني أتابع ما يحدث وفي حال وجود مشكلة سأتصرف, هدفنا أن يكون المنتخب على اعلى مستوى".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

لأول مرة منذ 5 شهور.. هبوط تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 988 جنيها

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 5 شهور.. هبوط تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 988 جنيها

لماذا تقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة؟.. 5 أسباب لا تعرفها

أحمد الخضري: موسيماني رفض الاستمرار في الأهلي وأبلغ الإدارة السبت الماضي.. فيديو

ضبط راكبين حاولا تهريب أدوية باهظة الثمن في مطار القاهرة الدولي (صور)

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين بأسوان

أشرف صبحي: إعلان نتائج التحقيق في أزمة ملعب نهائي إفريقيا 16 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

اكتشاف غير متوقع.. النحاس يمكنه القضاء على كورونا

لأول مرة في التاريخ.. اكتشاف بيضة ديناصور عمرها ملايين السنين بالهند

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ