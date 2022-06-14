أشرف صبحي: إعلان نتائج التحقيق في أزمة ملعب نهائي إفريقيا 16 يونيو

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة, أن لجنة تقصي الحقائق بدأت عملها بشأن أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ بعد حصر وجمع المعلومات باتحاد الكرة .

وقال أشرف خلال حواره مع مراسل برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "وصلنا جواب من النادي الأهلي حول تتبعه لهذا الملف، وغدا ستكون هناك زيارة للجنة التحقيق إلى النادي الأهلي لمتابعة عملها".

وأكمل: "لا يوجد صلة مباشرة مع الكاف لكن سيكون هناك تواصل خلال الفترة المقبلة، والجوانب الرقابية والمالية والضمانات، هذا دور الوزارة وسنتتبع ذلك وسيتم الانتهاء من التحقيقات يوم الخميس".

وعن منتخب مصر، قال: "هناك مرحلة انتقالية لأن المنتخب منذ 6 أشهر كان قويا وينافس وبه عناصر جيدة على رأسهم صلاح, وسيكون هناك المزيد من التصميم والعمل لعودة الروح".

وأضاف: "عندما تواجد كيروش قلت إنه يجب أن يستمر؛ لأن هناك شكل مختلف تماما ووجود نتائج ورؤية للمشروع".

وأتم: "دور الوزير ليس اختيار مدرب للمنتخب لكني أتابع ما يحدث وفي حال وجود مشكلة سأتصرف, هدفنا أن يكون المنتخب على اعلى مستوى".