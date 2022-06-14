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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من رئيس بولندا إلى الدول الأوروبية لإنقاذ تسليح بلاده

رئيس بولندا
رئيس بولندا

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، الدول الأوروبية إلى تزويد بلاده بأسلحة مستعملة، لتجديد مخزونها بعد مساعدة أوكرانيا.

وقال داودا وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "نحن نقدم لأوكرانيا أكبر مساعدة عسكرية قدمناها لدولة أخرى، نحن البلد الرئيسي الذي ينقل الأسلحة الثقيلة، نحن نتحدث عن مئات الدبابات والمركبات القتالية والمدفعية وكذلك الطائرات بدون طيار والطائرات المحمولة، أنظمة الدفاع ومئات الآلاف من الذخائر وقطع الغيار وغيرها من المعدات".

ولهذا فإن بولندا بحاجة إلى "تجديد سريع"، قائلا إن الأسلحة التي يطلبها ليس شرطا أن تكون جديدة.

وأضاف: "لقد سلمنا معدات مستعملة لأوكرانيا، ونحن مستعدون أيضا لقبول الأسلحة المستخدمة".

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