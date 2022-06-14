مصرع رضيعة داخل مسقى مائي بسوهاج

لقيت رضيعة تبلغ من العمر عاما ونصف، مصرعها غرقًا، داخل مسقى مائي أمام منزل اسرتها، حيث كانت تلهو على حافة المسقى، ثم انزلقت قدماها وسقطت بـه؛ مما نتج عنه غرقها ووفاتها، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول الطفلة (مكة ع ص ع- البالغة من العمر عام ونصف- وتقيم دائرة مركز طما)، جثة هامدة، ادعاء غرق.

وبسؤال والدها المدعو (علي ص ع م- 42 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة علي حافة مسقي مائي أمام المنزل انزلقت قدمها وسقطت بـه مما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.