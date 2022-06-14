بتكلفة 549 مليون جنيه.. 6 معلومات عن مشروع الطيبي بديل العشوائيات بالقاهرة

تعمل الدولة ممثلة في صندوق التنمية الحضرية ومحافظة القاهرة على قدم وساق للانتهاء من مشروع الطيبي (روضة السيدة 2) بمنطقة السيدة زينب.

ويعد مشروع الطيبي (روضة السيدة 2) واحدًا من المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة كسكن بديل للمناطق غير الآمنة وغير المخططة.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أبرز المعلومات عن مشروع الطيبي:

- مشروع روضة السيدة 2 يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة كسكن بديل للمناطق غير الآمنة وغير المخططة.

- المشروع مقام على مساحة ٧.٨٩ فدان.

- المشروع بتكلفة ٥٤٩ مليون جنيه.

- من المنتظر الانتهاء منه بداية العام القادم.

- يتضمن إقامة ٩ عمارات تضم ٥٧٢ وحدة سكنية.

- يشمل 6 وحدات إدارية ومبنى خدميا ومبنى حضانة وملعبا.

