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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 549 مليون جنيه.. 6 معلومات عن مشروع الطيبي بديل العشوائيات بالقاهرة

مشروع الطيبي
مشروع الطيبي

تعمل الدولة ممثلة في صندوق التنمية الحضرية ومحافظة القاهرة على قدم وساق للانتهاء من مشروع الطيبي (روضة السيدة 2) بمنطقة السيدة زينب.

ويعد مشروع الطيبي (روضة السيدة 2) واحدًا من المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة كسكن بديل للمناطق غير الآمنة وغير المخططة.

محافظ القاهرة: مشروع روضة السيدة 2 سكن بديل للمناطق غير الآمنة

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أبرز المعلومات عن مشروع الطيبي:

- مشروع روضة السيدة 2  يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة كسكن بديل للمناطق غير الآمنة وغير المخططة.

- المشروع مقام على مساحة ٧.٨٩ فدان.

- المشروع بتكلفة  ٥٤٩ مليون جنيه. 

- من المنتظر الانتهاء منه بداية العام القادم.

- يتضمن إقامة ٩ عمارات تضم ٥٧٢ وحدة سكنية. 

- يشمل 6 وحدات إدارية ومبنى خدميا ومبنى حضانة وملعبا.
 

القاهرة الطيبى السيدة زينب صندوق التنمية الحضرية روضة السيدة

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