ارتفاع كبير في عدد الإصابات بانفجار مصنع كيماويات جنوب إيران

أعلنت السلطات الصحية في محافظة فارس الإيرانية عن ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 130 حالة اثر حادث تسرب غاز الامونياك من مصنع لإنتاج كاربونات الصوديوم في مدينة فيروزآباد بالمحافظة، جنوب البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال مساعد رئيس جامعة العلوم الطبية، مهرداد شريفي، في تصريح فجر اليوم الثلاثاء حول الوضع الصحي للمصابين في حادث تسرب غاز الامونياك من مصنع لإنتاج كاربونات الصوديوم في مدينة فيروزآباد، ان " هذا الحادث اسفر حتى الان عن إصابة 130 شخصا وتم نقلهم الى مستشفى القائم (عج) وهم في حالة صحية مستقرة ".

وأوضح شريفي أنع لم يصل لغاية الان أي تقرير بوقوع اي حالة وفاة جراء الحادث؛ مشيرا إلى أن 15 من المصابين قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

ووقع الحادث عصر أمس، الاثنين، اثر تسرب غاز الامونياك من احد مستودعات مصنع كاربونات الصوديوم الواقع في مدينة فيروزآباد بمحافظة فارس جنوب ايران.

وتبلغ الطاقة الانتاجية لهذا المصنع الذي تم تدشينه قبل عامين 320 الف طن سنويا ويقع على بعد 93 كم الى الجنوب الشرقي من مدينة شيراز مركز محافظة فارس.

وتستخدم منتجات المصنع في انتاج صناعات المصب مثل الزجاج والكريستال والمنظفات وتنقية المياه والبتروكيمياويات.