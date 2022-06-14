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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تعلن حظر العمل وقت الظهيرة بدءاً من 15 يونيو

الإمارات
الإمارات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات بدء حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتباراً من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وقال محسن النسي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة وفق صحيفة الخليج الإماراتية إن حظر العمل وقت الظهيرة الذي يطبق للعام الثامن عشر على التوالي يأتي في إطار مواصلة الوزارة تطبيق منظومتها المتكاملة للصحة والسلامة المهنية والتي تستهدف توفير وتعزيز بيئة العمل الآمنة للعاملين في سوق العمل وتجنيبهم مخاطر التعرض للإصابات لاسيما الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف.

وأشار إلى أن حظر العمل خلال فترة الظهيرة يعتبر سمة رئيسية من سمات سوق العمل الإماراتي والذي حقق خلال السنوات السابقة نتائج إيجابية كثيرة أهمها الحد بشكل لافت من حالات تعرض العمال للإنهاك الحراري وضربات الشمس، وهو ما تؤكده التقارير الدورية ذات الصلة التي تصدرها الجهات الصحية في الدولة.

و أشاد النسي بالدور الإيجابي لمنشآت القطاع الخاص التي أبدت على مدار السنوات الماضية التزاماً كبيراً بتطبيق ضوابط وإجراءات الحظر وهو أمر يعتبر ركيزة أساسية من ركائز النجاح التي تحققت بالتوازي مع المشاركة المجتمعية الفاعلة لمؤسسات وأفراد المجتمع الأمر الذي يعكس البعد الإنساني للمجتمع الإماراتي وبما يؤكد أن صحة وسلامة العمال تعتبر أولوية في سوق العمل.

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