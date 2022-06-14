34نقطة ثابتة.. تفاصيل حملة طرق الأبواب لتلقي المواطنين لقاحات كورونا

كشف الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، تفاصيل حملة "طرق الأبواب" لتلقي المواطنين لقاحات كورونا، قائلا: إن المرحلة التي نحن بها الأن تستدعي توعية المواطنين.

وأضاف “الناظر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن التحور أمر طبيعي فى الفيروسات، ولكن من الملاحظ أن التحورات الموجودة حاليا هي أقل حدة وخطورة وإنتشار، موضحا أن إعلان وزارة الصحة لا يسجل أى أعداد من الحالات الإصابة بكورونا الأن.

وتابع أن وزارة الصحة قامت بمجهود مختلف فى نظام التطعيمات الأن، لافتا إلى أن الهلال الأحمر المصري مشترك مع الوزارة، ويوجد 31 نقطة ثابتة تابعة للهلال موجودة فى 27 محافظة، والتي من خلالها يحصل المواطن على اللقاح وأخذ أى جرعات يريدها.

وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بنهج جديد وهو طرق الأبواب والتواجد فى الشوارع المصرية من خلال فرق متحركة، والتي تستهدف مجموعة من الأماكن والقري والنجوع، ويعتبر الهلال الأحمر المصري ذراع مساعد للدولة وتوفير بعض الفرق المتنقلة لمساعدة الوزارة.