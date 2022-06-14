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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فى هذا التوقيت اليوم.. قمر الفراولة أول بدر عملاق يزين سماء مصر

قمر الفراولة
قمر الفراولة

كشف الدكتور محمد غريب، الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل قمر الفراولة الذي يعد أول بدر عملاق في هذا العام يزين سماء مصر، قائلا: إنه يطلق عليه هذا الإسم لانه يتزامن حدوثه مع حصاد الفراولة بأمريكا الشمالية.

وأضاف “غريب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن إكتمال للقمر بحوالي 99.7%  سيحدث في الساعة 1:52 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، واليوم هو الذروة.

وتابع أنه سيتم رؤيته بشكل باهت نتيجة ضوء الشمس، لافتا إلى أنه سيكون هناك قمر فراولة أخر في يوم الأربعاء 13 يوليو المقبل.

قمر الفراولة بدر عملاق ضوء الشمس سماء مصر

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