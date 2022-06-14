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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنيا يتابع امتحانات الطب البيطري

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد الامتحان

أجرى الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية جديدة صباح اليوم للجان كلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة.

 

 وذلك للاطمئنان والتأكد من سير امتحانات نهاية العام، ومتابعة مدى توفير الأجواء المناسبة للطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحافظ على انتظامها، وتضمن تأديتها دون أية معوقات.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية، الدكتور معتز أحمد محمد، عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية، والقائمين على الامتحانات.

وتفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات الفرقة الثالثة بمدرجات الكلية، وتواجد المراقبين والملاحظين، وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب.

وقام على هامش جولته بتفقد الأراضي التي تم استصلاحها بالكلية لخدمة الحظائر التي تستخدم لخدمة العملية التعليمية، والتدريب العملي للطلاب.

 

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