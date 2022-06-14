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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكرا للناس الحلوة.. بسمة وهبة تحتفل بوصول متابعيها إلي مليون

صدى البلد

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة بوصول متابعيها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام الي مليون متابع.

 

وعلقت الإعلامية علي الصور :" شكرا للناس الحلوة".

 

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن رحلة استعادة مصر لمكانتها الطبيعية وبناء  الدولة من جديد بدأت منذ 8 سنوات .

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة “ المحور “، :” مصر شهدت إنجازات وتنفيذ للمشروعات القومية الكبرى في كافة القطاعات في الـ 8 سنوات الماضية ”.

 وتابعت بسمة وهبة :"  مصر فتحت صفحة جديدة في كتابة  تاريخها، وبدأت تسطير ملحمة  جديدة من البناء والتعمير تحت قيادة الرئيس السيسي ".

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