بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وكوريا الجنوبية (1-2) لحظة بلحظة

تقام مباراة منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبية اليوم على ملعب سيول بالعاصمة الكورية “سول” ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات القارية، وتقوم عددا من القنوات بإذاعة بث مباشر مصر مباراة وكورويا الجنوبية.

بث مباشر مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة مصر وكوريا الجنوبية في تمام الواحدة ظهرا “بتوقيت القاهرة” الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، الثانية بتوقيت مكة المكرمة - السعودية وقطر، والثالثة عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في بث مباشر مباراة مصر وكوريا الجنوبية.

وتنقل مباراة منتخب مصر منتخب كوريا الجنوبية في بث مباشر مباراة مصر وكوريا الجنوبية، وذلك عبر قناة أون تايم سبورتس ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

منتخب مصر يصل كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة

ووصلت بعثة منتخب مصر، إلى كوريا الجنوبية، على متن طائرة خاصة في تمام الساعة التاسعة صباحا، استعدادا للمباراة الودية لمواجهة منتخب كورويا الجنوبية.

ويغيب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني عن لقاء كوريا الجنوبية بسبب معاناته من شد في العضلة واحتياجه للراحة.

وكان منتخب مصر خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

كما أثيرت الشكوك حول تواجد إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب على دكة البدلاء بعد التصريحات الأخيرة من جمال علام رئيس اتحاد الكرة حول البحث عن بدائل .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات القارية مع غينيا وإثيوبيا ومالاوي، وتتساوى جميع الفرق بعد الجولة الثانية برصيد 3 نقاط.

منتخب مصر يواجه كوريا الجنوبية

قائمة منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود علاء - ياسر إبراهيم - باهر المحمدي - محمود الونش - أيمن أشرف - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد حمدي - أحمد سيد "زيزو" - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد رفعت - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: عمر مرموش - أحمد عاطف - مصطفى محمد.

منتخب مصر يواجه كوريا الجنوبية

قناة مجانية تذيع مباراة مصر وكوريا الجنوبية

تذاع مباراة مصر وكوريا الجنوبية عبر قناة أون تايم سبورتس 1، المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سات".

مباراة منتخب ومصر كوريا الجنوبية

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية في مباراة اليوم، بعد الخسارة الكارثية أمام إثيوبيا، بهدفين دون رد، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023

ويفقد منتخب مصر معظم نجومه الأساسيين أمام كوريا الجنوبية للإصابة، حيث يغيب كل من، محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد النني وأحمد حجازي وأحمد فتوح وإمام عاشور وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وعمر مرموش.

تشكيل منتخب مصر امام كوريا الجنوبية

محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد - محمود الونش - محمود علاء - باهر المحمدي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - كريم حافظ - عمر جابر - عمر كمال - أحمد حمدي - مهند لاشين - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمد ابراهيم - أحمد سيد زيزو - أحمد رفعت - إبراهيم عادل - مصطفى شلبي - مصطفى محمد - أحمد عاطف

إيهاب جلال : نسعى لإظهار الوجه الحقيقي أمام كوريا الجنوبية

وقال إيهاب جلال، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نسعى للاستفادة من مواجهة كوريا، فهي مواجهة كبيرة مع منتخب كبير بعد مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية" .

وأضاف: "وافقت فورا على عرض مواجهة كوريا وأكدت أن هذا أفضل استعداد لنا، خاصة أن المنتخب الكوري الجنوبي يستعد لكأس العالم ويخوض مباريات ودية كبيرة، لذلك ستكون التجربة مفيدة لنا أيضا".

وتابع: "نعاني من غيابات كثيرة، ولكننا نمتلك لاعبين كبارا وسنحاول أن نخوض المباريات بطريقة تُناسب إمكانيات لاعبينا ونستفيد من تلك التجربة الودية".

واختتم: "أتمنى أن نقدم مباراة ممتعة للجمهور، المنتخب الكوري الجنوبي يمتلك لاعبين مميزين مثل هيونج مين سون، لاعب توتنهام، والذي يمتلك السرعة والخبرة والجدية، ونحن بالنسبة لنا نحاول العمل على التحسين الجماعي دفاعا وهجوما، وإظهار الروح الحقيقية للاعب المصري وشخصية المنتخب".

في مواجهة ودية بنكهة رسمية، يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره منتخب كوريا الجنوبية، اليوم، الثلاثاء، على استاد كأس العالم سول، بالعاصمة الكورية “سول”.

تاريخ مواجهات مصر وكوريا الجنوبية

التقى منتخب مصر وكوريا الجنوبية في 5 مواجهات سابقة، انتصر منتخب مصر في مواجهتين، مقابل 3 انتصارات لصالح كوريا الجنوبية.

المواجهة الأولى كانت في دورة الألعاب الأولمبية“طوكيو 1964”، وفاز منتخب مصر بنتيجة 10-0، حيث سجل أهداف الفراعنة مصطفى رياض (6 أهداف)، وهدفين لـ محمد شاهين، وهدف لكل من كمال عتمان ومحمود حسن.

المباراة الثانية كانت في الكأس الأفروآسيوية، وفاز منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 4-3، بعدا انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

بعذ ذلك لعب منتخبا مصر وكوريا الجنوبية 3 مواجهات ودية، فاز منتخب كوريا الجنوبية في مواجهتين بنتيجة 2-1 (عام 2000) و 1-0 (عام 2000 أيضا)، بينما انتصر منتخب مصر في اللقاء الثالثة بهدف نظيف سجله عماد متعب (عام 2005).