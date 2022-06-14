عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبدالغفار: توسيع نطاق المبادرات الرئاسية لتشمل علاج سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئة

صدى البلد

أكد الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان أن المبادرات الرئاسية  قائمة كما هي بل هناك زيادة فيها .

 

وأضاف عبدالغفار خلال زيارة الي محافظة. الإسكندرية أنه حصل علي موافقة من الرئيس علي توسيع نطاق المبادرات الرئاسية لتشمل الكشف وعلاج سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئة .
كما تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى العامرية العام بمحافظة الإسكندرية، في إطار زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة.

وأكد الوزير حرصه على الزيارة الميدانية للمنشآت الطبية بالإسكندرية، خاصة مع بدء زيادة أعداد المترددين على تلك المحافظة السياحية بالتزامن مع فصل الصيف، مشيرًا إلى تكامل المنظومة الصحية بالإسكندرية لتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين من خلال 157 مستشفى تابع لوزارتي الصحة والتعليم العالي ومستشفيات القطاع الخاص، بالإضافة إلى مستشفيات المجتمع المدني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع سير العمل بمستشفى العامرية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أهمية المستشفى نظرًا لموقعها الجغرافي حيث تخدم حوالي 2 مليون من سكان منطقة العامرية وضواحيها.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد مبان وأقسام المستشفى والذي يضم 7 مبانٍ بطاقة استيعابية تصل إلى 205 سرير داخلي و12 سرير رعاية مركزة، كما تفقد أقسام (الأسنان، الأشعة، المعامل، الطوارئ، وحدة الغسيل الكلوي بطاقة 60 ماكينة، كما تفقد وحدة المناظير، وبنك الدم، ووحدة العلاج الطبيعي، ووحدة السموم.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية والذي يعمل بطاقة 22 عيادة تضم كافة التخصصات الطبية، كما تفقد الوزير وحدة المبتسرين والتي تضم 18 حضانة، كما اطلع على التوسعات التي تتم بذلك القسم لزيادة أعداد حضانة بالمبنى الجديد للمستشفى.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير أشاد بكفاءة قسم العمليات بالمستشفى والذي أجرى 5 آلاف و 120 عملية تتنوع بين عمليات ذات مهارة وكبرى ومتوسطة وصغرى، وذلك خلال 4 أشهر في الفترة من يناير حتى أبريل الماضي، موضحًا أن المستشفى يضم 6 غرف عمليات ويتوافر به جميع أنواع الجراحات العامة (مناظير – الأورام، الأنف والأذن، الرمد، الأوعيةالدموية، بالإضافة إلى جراحات المخ والأعصاب، والعمود الفقرى، والوجه والفكين، فضلاً عن قسم جراحة العظام والكسور.

ولفت إلى أن الوزير اطلع الوزير على سير العمل بقسم الطوارىء والاستقبال، حيث يعد الأول على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن القسم قدم الخدمات الطبية ل 46 ألف و696 شخصًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022.

وكشف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بدراسة تطوير المستشفى وإدخال خدمات طبية جديدة حسب احتياجات الإدارة الطبية التابع لها المستشفى، كما لفت الوزير إلى ضرورة استغلال موقع المستشفى في إمكانية إنشاء مبان جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث يقع المستشفى على مساحة 11 ألفًا و530 متر مربع.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

ملكش دعوة بجمال علام.. شوبير: تلقيت تهديدا من أحد مسؤولي اتحاد الكرة

0-10 نتيجة اللقاء الأول.. تاريخ مواجهات مصر وكوريا الجنوبية

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

إيران: اليونان تفرج عن ناقلة النفط المحتجزة وتعيد حمولتها

الإنتاج الحربي: توجيهات رئاسية بتوسيع التعاون مع العراق في كافة المجالات

4 أيام من الظلام والجوع.. مأساة طفل هندي أصم وأبكم سقط في بئر

الكويت.. الديوان الأميري: ولي العهد أصيب بوعكة صحية تحتاج لراحة مؤقتة

عبدالغفار: توسيع نطاق المبادرات الرئاسية لتشمل علاج سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئة

اليونان تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عميدة برامج التوك شو.. هل خطفت فريال صالح زوج تحية كاريوكا؟

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الإفراج عن مصريين مختطفين في جنوب أفريقيا

تفاصيل لقاء بشرى وسمير صبري قبل وفاته بأسبوع.. فيديو جراف

حرب نووية محتملة.. أبرز تصريحات أحمد أبوالغيط مع أحمد موسى.. فيديو جراف

قطعت الاتصالات عن دول.. عاصفة شمسية تضرب الأرض.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ