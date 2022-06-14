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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يلتقى بالمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد لبحث المعوقات.. تفاصيل

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد وذلك لبحث المعوقات التي تقف أمامهم.

وأكد رئيس الوزراء على الفرص الاستثمارية الموجودة بالمنطقة لافتا أن الحكومة تبذل قصاري جهدها للنهوض بالاقتصاد وتذليل العقبات امام كافة المستثمرين.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية التي تعدُ أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية، من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية، في مقدمتها مناطقها الصناعية وموانئها التابعة، مشدداً على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية، ومشيراً إلى أهمية الدور التنموي الذي تقوم به.

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