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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية

اليونان تفرج عن ناقلة
اليونان تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية

أعلنت مؤسسة الموانئ البحرية الإيرانية، الثلاثاء، أن الحكومة اليونانية أصدرت قرارا بالإفراج عن السفينة الإيرانية وعودة شحنة النفط لمالكها.

وجرى توقيف الناقلة الإيرانية من قبل قوات خفر السواحل اليونانية في أبريل الماضي، بتوجيه من الولايات المتحدة التي صادرت الشحنة تلاها احتجاز ناقلتين يونانيتين في مياه الخليج العربي.


وقالت المؤسسة الإيرانية، في بيان، إنه "مع التحرك السريع للحكومة وملاحقة الجهات المعنية ودعم وزير الطرق والتنمية العمرانية (رستم قاسمي)، على الرغم من الأمر الأمريكي باحتجاز السفينة وضبط البضائع في الداخل، تم الإفراج عن الناقلة وإعادة شحنتها إلى مالكها".

وأضاف البيان: "أمرت اليونان أخيرًا بإعادة الشحنة إلى مالكها، وأصدرت الحكومة اليونانية الأمر ذا الصلة، والآن نشهد رفع حجز السفينة وإعادتها من البضائع لصاحبها" وحتى الساعة 9:50 ت غ لم تعلق أثينا على ما جاء في البيان الإيراني.

والأسبوع الماضي، ذكر السفير الإيراني لدى اليونان، أحمد نادري، أن بلاده ستعيد شحنة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة من قبل السلطات اليونانية والتي استولت عليها الولايات المتحدة.

وألغت محكمة يونانية، الأسبوع الماضي، حكماً قضائياً سابقاً كان يسمح للولايات المتحدة بالاستيلاء على النفط الإيراني.

وفي 27 من مايو الماضي، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنها احتجزت ناقلتين يونانيتين في مياه الخليج العربي.

وذكر الحرس الثوري، في بيان آنذاك، أن "قوات بحرية خاصة استولت على الناقلتين بسبب "انتهاكات" في الخليج العربي، لكن البيان لم يذكر تفاصيل هذا الانتهاك".

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