المشدد 10 سنوات لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسیم علي بیومي حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط لمتهم بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانى العاشر من رمضان، يفيد تمكن رجال المباحث من ضبط "محمد ص" 24 سنة سائق مقيم العاشر من رمضان وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وتوزيعها علي عملائه بدائرة المركز.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة قررت إحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 1084 لسنة 2021 والتي أصدرت حكمها المتقدم.