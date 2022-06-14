عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. البت في الطعون على كشوف المرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة

صدى البلد

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه سيتم اليوم، الثلاثاء، البت في الطعون على الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة.

وأوضح سعفان أنه من المقرر أن يتم  إعلان الكشوف النهائية غدا، الأربعاء، على أن تجري الانتخابات بعد غد، الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم  18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

وتشمل الكشوف الأولية التي سيتم البت في الطعون عليها نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية  والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة حريصة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار ٢٤ ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة علي مستوى ٢٧ محافظة.

 

IMG-20220614-WA0122
IMG-20220614-WA0122

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وكوريا الجنوبية (1-2) لحظة بلحظة

تطبيق برامج الجدارات المهنية في مدارس التعليم الفني العام القادم | تفاصيل

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

سون يقود تشكيل كوريا الجنوبية أمام منتخب مصر

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

0-10 نتيجة اللقاء الأول.. تاريخ مواجهات مصر وكوريا الجنوبية

ترشيحاتنا

عقيد في حرس جرينادير.. الأمير أندرو يحاول إقناع الملكة باستعادة لقبه العسكري

شاهد .. هدف صاروخي لـ مصطفى محمد في شباك كوريا الجنوبية

منتخب مصر يتأخر 1-2 أمام كوريا الجنوبية في الشوط الأول

التعبئة والإحصاء: 10.9 مليون مركبة مرخصة في 31 / 12 / 2021

رئيس الوزراء: حافز لكل سيارة كهربائية يصل إلى 50 ألف جنيه

بين جائز ومكروه.. تعرف على حكم تشغيل القرآن الكريم أثناء النوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عميدة برامج التوك شو.. هل خطفت فريال صالح زوج تحية كاريوكا؟

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

فيديو

بيتي ولع فجأة.. محمد هنيدي يصدم جمهوره بصور لآثار حريق منزله.. فيديوجراف

الطلاق بيوجع.. ريم مصطفى تكشف أسرار حياتها.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل الإفراج عن مصريين مختطفين في جنوب أفريقيا

تفاصيل لقاء بشرى وسمير صبري قبل وفاته بأسبوع.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ