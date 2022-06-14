بث مباشر من مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية

يخوض منتخب مصر حاليا، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية (النمور الحمر).

ويسعى منتخب مصر لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية في مباراة اليوم، بعد الخسارة الكارثية أمام إثيوبيا، بهدفين دون رد، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

لكن نتيجة المباراة حتى الآن تشير إلى تقدم منتخب كوريا بهدفين دون مقابل، عن طريق هوانج هي تشان لاعب وولفرهامبتون الذي سجل الهدف الأول للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة 17، قب أن يسجل كيم بيونج وون في الدقيقة 22 بضربة رأسية.

وبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حمدي.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أحمد رفعت مصطفى محمد.

تشكيل كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى : سيانج كيم جيو

خط الدفاع : كيم جن سو - كيونج وون كوان - يونج جوان كيم - كيم تاي هوان.

خط الوسط : يونج جونج - بايك سونج - كوون تشانج هون.

خط الهجوم : سون هيونج مين - جو هوانج - سيونج بيوم.