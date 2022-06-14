الإمارات.. صندوق الزكاة يصرف 11.5 مليون درهم لـ1254 أسرة

أعلن «صندوق الزكاة» الإماراتي صرفه 11 مليونا و534 ألف درهم إلى 1254 أسرة خلال مايو الماضي، توزعت على 17 مشروعاً من مشروعات الصندوق، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

وأشار خلالها الدكتور عبد الرحمن الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام في الصندوق، وفق الخليج الإماراتية إلى استفادة 217 أسرة من مشروعه الذي يدعم المواطنات زوجات غير المواطنين، حيث صرفت لهنّ 3 ملايين و250 ألف درهم.

وقال: خلال الشهر الماضي، صرفنا مليوناً و650 ألف درهم، إلى 128 أسرة من المطلقات، ومليوناً و400 ألف درهم إلى 296 أسرة، ضمن مشروع «الصندوق الخاص» بدعم ضعاف الدخل. أما مشروع الطوارئ والأزمات الذي يدعم المتضررين من فيروس «كورونا»، فقد دعم الصندوق في إطاره 76 أسرة.