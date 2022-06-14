عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. صندوق الزكاة يصرف 11.5 مليون درهم لـ1254 أسرة

الإمارات
الإمارات

أعلن «صندوق الزكاة» الإماراتي صرفه 11 مليونا و534 ألف درهم إلى 1254 أسرة خلال مايو الماضي، توزعت على 17 مشروعاً من مشروعات الصندوق، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

وأشار خلالها الدكتور عبد الرحمن الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام في الصندوق، وفق الخليج الإماراتية إلى استفادة 217 أسرة من مشروعه الذي يدعم المواطنات زوجات غير المواطنين، حيث صرفت لهنّ 3 ملايين و250 ألف درهم.

وقال: خلال الشهر الماضي، صرفنا مليوناً و650 ألف درهم، إلى 128 أسرة من المطلقات، ومليوناً و400 ألف درهم إلى 296 أسرة، ضمن مشروع «الصندوق الخاص» بدعم ضعاف الدخل. أما مشروع الطوارئ والأزمات الذي يدعم المتضررين من فيروس «كورونا»، فقد دعم الصندوق في إطاره 76 أسرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وكوريا الجنوبية (1-2) لحظة بلحظة

تطبيق برامج الجدارات المهنية في مدارس التعليم الفني العام القادم | تفاصيل

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

سون يقود تشكيل كوريا الجنوبية أمام منتخب مصر

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

0-10 نتيجة اللقاء الأول.. تاريخ مواجهات مصر وكوريا الجنوبية

ترشيحاتنا

عقيد في حرس جرينادير.. الأمير أندرو يحاول إقناع الملكة باستعادة لقبه العسكري

شاهد .. هدف صاروخي لـ مصطفى محمد في شباك كوريا الجنوبية

منتخب مصر يتأخر 1-2 أمام كوريا الجنوبية في الشوط الأول

التعبئة والإحصاء: 10.9 مليون مركبة مرخصة في 31 / 12 / 2021

رئيس الوزراء: حافز لكل سيارة كهربائية يصل إلى 50 ألف جنيه

بين جائز ومكروه.. تعرف على حكم تشغيل القرآن الكريم أثناء النوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عميدة برامج التوك شو.. هل خطفت فريال صالح زوج تحية كاريوكا؟

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

فيديو

بيتي ولع فجأة.. محمد هنيدي يصدم جمهوره بصور لآثار حريق منزله.. فيديوجراف

الطلاق بيوجع.. ريم مصطفى تكشف أسرار حياتها.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل الإفراج عن مصريين مختطفين في جنوب أفريقيا

تفاصيل لقاء بشرى وسمير صبري قبل وفاته بأسبوع.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ