مدبولي: نشجع كل مصانع السيارات في العالم لإقامة استثمارات بمصر

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر حريصة لتقديم كل الحوافز والدعم للشركات العاملة في تعميق صناعة السيارات في مصر .

وأضاف رئيس الوزراء أنه تقرر الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، مشيرا إلي أن مصر تشجع كل مصانع السيارات في العالم لإقامة استثمارات في مصر في إطار خطة توطين صناعة السيارات.

وأشار مدبولي إلى أن هناك توجها نحو إنشاء مصانع السيارات الكهربائية، وتم إنشاء محطات شحن الكهرباء لاستيعاب الزيادة في الطلب عليها وجاري العمل على ٣ نقاط شحن كهربائي للسيارات .

وأكد رئيس الوزراء أن إفريقيا ستحتاج ٥ ملايين سيارة في عام 2023 مشيرا إلي أن مصر تسعى إلى التكامل مع الدول الإفريقية للتعاون في هذا الملف.

وقال ان الحكومة نجحت في توقيع اتفاقية مع اكبر مصانع لدفائر السيارات ليكون ضمن مكونات السيارات لعدم الاستيراد من الخارج .