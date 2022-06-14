النشرة الدينية.. هل يجوز الاشتراك في الأضحية بالخروف بسبب غلاء الأسعار؟..ورد الصلاة على النبي.. تغير حياتك 180 درجة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، وتشغل الأذهان عند كثير من المسلمين، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
الإفتاء تحسم الجدل بين الأب والأم.. مين هيسمى المولود؟
هل يجوز الاشتراك في الأضحية بالخروف بسبب غلاء الأسعار؟.. دار الإفتاء ترد
حكم أداء صلاة الصبح بعد الظهر
هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين .. مجدي عاشور يجيب
أدعية مستجابة لقضاء الحاجة فى دقائق مجربة
ورد الصلاة على النبي.. تغير حياتك 180 درجة وفضائل لا حصر لها
هل تدليك القدم شرط لصحة الوضوء؟ الإفتاء توضح الضوابط