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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. هل يجوز الاشتراك في الأضحية بالخروف بسبب غلاء الأسعار؟..ورد الصلاة على النبي.. تغير حياتك 180 درجة

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، وتشغل الأذهان عند كثير من المسلمين، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

الإفتاء تحسم الجدل بين الأب والأم.. مين هيسمى المولود؟

 

هل يجوز الاشتراك في الأضحية بالخروف بسبب غلاء الأسعار؟.. دار الإفتاء ترد

 

حكم أداء صلاة الصبح بعد الظهر

 

هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين .. مجدي عاشور يجيب

 

أدعية مستجابة لقضاء الحاجة فى دقائق مجربة

 

ورد الصلاة على النبي.. تغير حياتك 180 درجة وفضائل لا حصر لها

 

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هل يغفر الله لمن مات وعلى جسده وشم .. اعرف الحكم

حكم أداء صلاة الصبح بعد الظهر هل يجوز الاشتراك في الأضحية بالخروف بسبب غلاء الأسعار هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين أدعية مستجابة لقضاء الحاجة فى دقائق مجربة ورد الصلاة على النبي هل تدليك القدم شرط لصحة الوضوء

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