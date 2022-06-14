فيريرا يطلب تقريرا عن لاعبي الزمالك المصابين قبل مواجهة الأهلي

قال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول طلب من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة تجهيز تقرير عن حالة اللاعبين المصابين .

وأوضح المصدر أن طلب فيريرا يأتي هذا من أجل الوقوف على حالة المصابين الطبية قبل مباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

وتضم قائمة المصابين بالفريق كل من أحمد فتوح وإمام عاشور ومحمد أشرف " روقا" وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام ومحمد أوناجم، بخلاف محمود علاء الذي تعرض لإصابة مع المنتخب كما أنه سيغيب عن القمة للإيقاف.

ويعاني طارق حامد من إصابة في الركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي في إسبانيا وسيغيب هو الأخر عن القمة.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الأهلي المقرر له يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز .