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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق أردني إماراتي على تحويل وديعة بقيمة 333مليون دولار إلى قرض ميسر

الأردن والإمارات
الأردن والإمارات

صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية الاردنية بأنه تم الاتفاق بين الاردن ودولة الامارات العربية المتحدة على تحويل قيمة الوديعة الاماراتية البالغة حوالي 333 مليون دولار أمريكي لدى البنك المركزي الاردني إلى قرض ميسر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

وبحسب التليفزيون الأردني؛ فإن هذا الاتفاق يأتي في ضوء مساندة دولة الامارات الدائم للأردن.

وعلى صعيد متصل نجحت الحكومة الأردنية في اصدار سندات يوروبوند بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون بلغ 7.75 بالمئة تستحق بعد خمس سنوات ونصف، وهذا يدل على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني على الرغم من حالة عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المالية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.

كما صرح المصدر المسؤول بأنه سيتم استخدام حصيلة القرض الاماراتي واصدار اليوروبوند في إطفاء سندات اليوروبوند المستحقة في نهاية الشهر الحالي والبالغة مليار دولار، والذي بدوره لن يزيد من رصيد الدين العام لأن قيمة هذا التمويل جاءت ضمن موازنة التمويل لعام 2022.

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