تجديد حبس عاطل قتل والدته في المقطم

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المقطم، تجديد حبس، عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتله والدته لشكه في سوء سلوكها بالمقطم.



وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، قد أمرت بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته بسلاح أبيض لشكه في سلوكها بمنطقة المقطم.



وكلفت جهات التحقيق أطباء الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير مفصل حول أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.



وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابسات جريمة القتل.



وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل، بعدما قتل والدته بمنطقة المقطم، عقب التعدى عليها بسلاح أبيض، وتم نقلها إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالى، بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة سيدة بها طعنات، إحداها في الرقبة وتم نقلها إلى المشرحة.



وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة، نجلها بسبب سوء سلوكها وتم ضبط المتهم واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.