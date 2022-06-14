غدا.. فريق عمل يناقش مشروع بروتوكول تعاون عربي في مجال حماية المستهلك

يعقد غدا الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية اجتماع فريق عمل الخبراء العرب المتخصصين في حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك لمدة يومين، حيث سيتم فيه مناقشة ومتابعة تنفيذ خطة عمل الفريق للمرحلة المقبلة.

وذكرت جامعة الدول العربية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أنه سيتم خلال الاجتماع عرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، وكذلك مناقشة مشروع بروتوكول التعاون الفني في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية، والذي أعدته الأمانة العامة، والبروتوكول الذي أعدته الجزائر.

كما سيتم متابعة إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية، فضلا عن متابعة أعمال مجموعة العمل المفتوحة العضوية حول الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك، الذي يهدف لوضع إطار قانوني تسترشد به الدول العربية التي ليس بها قانون لحماية المستهلك وتعتزم صياغة وإعداد قوانين لها.