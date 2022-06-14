لا أحد يعارض.. الكرملين يعلق علي إمكانية عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء إن الكثير من الاستعدادات ضرورية لتنظيم اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال أوشاكوف: “لا أحد يعارض مثل هذه الفرصة، لكنها تتطلب ظروفا مناسبة، والأهم من ذلك، إعداد شامل للغاية”.

وقال مسؤول الكرملين أيضًا إن المفاوضات بين موسكو وكييف لا تزال مجمدة.

وفي وقت سابق، تحدث الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن التأثير الصارم للعقوبات على بلاده ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه حذر من أنها سترتد في النهاية على بقية العالم.

في مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية، قال بيسكوف إن “العقوبات التي عزلت الاقتصاد الروسي عن النظام المالي العالمي كانت صعبة لكنها أشارت إلى أنها تدفع روسيا ببساطة نحو دول صديقة”.

وأضاف بيسكوف أن “الوضع ليس سهلاً، بل يمكن وصفه بأنه صعب من حيث هذه الحرب الاقتصادية غير المسبوقة”.

وقال: “لكن هناك جانبا ايجابيا .. هذا الوضع يدفعنا ودولنا الصديقة للبحث عن طرق جديدة للتفاعل وآليات جديدة للتسويات المالية”.