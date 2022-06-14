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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احنا بنهرج.. إبراهيم سعيد يهاجم اتحاد الكرة وإيهاب جلال بعد رباعية كوريا

صدى البلد

هاجم إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق اتحاد الكرة برئاسه جمال علام و إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الأول عقب الهزيمة أمام كوريا الجنوبيه برباعية مقابل هدف. 

 

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:"‏اتحاد الكرة وايهاب جلال فضحونا والكرة المصرية في انهيار حقيقي لاعيبه أقل من المستوي ولا يستحقوا تمثيل منتخب مصر اختيارات عشوائية من منظومه ملهاش علاقه بكره القدم .

 

وأضاف :" ‏اى تعاطف مع ايهاب جلال فنيا يبقى احنا بنهرج !! لازم بكرة يمشى ومعه جمال علام واتحاد الكرة بالكامل 
احنا معملناش حاجه طول المباراه غير هدف مصطفي محمد ولا أداء ولا في خطة ولا شكل يخليهم يقعدوا ثانية واحدة"
 

وخسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب كأس العالم سول.

أحرز هدفي كوريا الجنوبية في الشوط الأول، هوانج يوي  في الدقيقة 17، وكيم يونج في الدقيقة 21.

وسجل مصطفى محمد  هدف تقليص الفارق لمنتخب مصر في الدقيقة 38، ثم ذهب لإيهاب جلال ووجه له التحية.

وتعرض أحمد رفعت لإصابة عضلية في الدقيقة 68 وغادر ملعب المباراة وحل زيزو بدلا له، ثم تعرض مصطفى محمد لإصابة عضلية أيضا في الدقيقة 80 وحل أحمد عاطف بدلا له.

جاء هدف كورويا الجنوبية من تسديدة قوية لـ تشو جو سونج في الدقيقة 85، سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الشناوي.

وأحرز منتخب كوريا الجنوبية الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق كون تشانج.

وبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش  - ياسر إبراهيم - عمر كمال.
خط الوسط: عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حمدي.
خط الهجوم: إبراهيم عادل -  أحمد رفعت مصطفى محمد.

تشكيل كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى : سيانج كيم جيو

خط الدفاع : كيم جن سو - كيونج وون كوان - يونج جوان كيم - كيم تاي هوان.

خط الوسط : يونج جونج -  بايك سونج - كوون تشانج هون.

خط الهجوم : سون هيونج مين - جو هوانج - سيونج بيوم.

وفقد منتخب مصر معظم نجومه الأساسيين أمام كوريا الجنوبية للإصابة، حيث غاب كل من، محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد النني وأحمد حجازي وأحمد فتوح وإمام عاشور وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وعمر مرموش.

كرة القدم محمد صلاح إبراهيم سعيد يده مصطفي محمد اتحاد الكرة مرموش

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