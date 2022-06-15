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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حسن السمعة الأبرز.. ضوابط وشروط ترخيص السلاح وفقاً للقانون

الأسلحة
الأسلحة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وشروط ترخيص حمل السلاح، وذلك وفقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدل بالقانون رقم 129 لسنة 2014، فيما يلى:
ونصت المادة 15 من ذات القانون المستبدلة  بالقانون رقم 165 لسنة 1981، على أنه يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فـي المـادة 7 من هذا القانون الشروط الآتية:

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية.
- ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة. 
- أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. 
- أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح. 
- أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية. 

موقع صدى البلد وزير الداخلية قانون المحال العامة الإتجار الأسلحة

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