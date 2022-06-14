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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شركة موسيماني تحسم الجدل: لم يوقع لأي نادٍ بعد رحيله عن الأهلي

موسيماني والخطيب
موسيماني والخطيب

نفت شركة “إم تي سبورتس” المسؤولة عن إدارة أعمال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد حول توقيع المدرب الجنوب إفريقي مع نادٍ جديد بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وقالت الشركة المكلفة بإدارة أعمال بيتسو موسيماني في بيان رسمي:" ترددت شائعات في الساعات الماضية حول تواجد موسيماني في قطر لتوقيع عقدا مع أحد الأندية".

أضاف البيان:" نود أن ننفي أن موسيماني لم يوقع مع أي نادٍ، وسيعود رفقة جهازه المعاون إلى جنوب إفريقيا في الوقت المناسب".

تابع البيان:" تلقى موسيماني العديد من الاستفسارات بعد رحيله عن الأهلي، سواء من الداخل أو الخارج “أندية ومنتخبات”، لكنه لم يوقع على أي عقود حتى الآن".

اختتم البيان:" سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن أي تطورات بشأن مصير موسيماني".

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن أمس، الاثنين، فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول.

سامي قمصان مديرا فنيا مؤقتا:


وكلف النادي الأهلي الكابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت، ذلك بعد رحيل بيتسو موسيماني.. ويكون تشكيل الجهاز الحالي على النحو التالي: سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة، وسامي قمصان قائم بأعمال المدير الفني، ومحمد شرف مدرب، وميشيل يانكون مدرب الحراس، ومحمد النجار مدرب أحمال، وعمر رشدي محلل أداء.

وسوف يقوم الكابتن سامي قمصان بالاستعانة بأحد العناصر من المدربين للانضمام للجهاز بعد التشاور والعرض على شركة الكرة ولجنة التخطيط.

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