ضمان: 53 مليار دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالدول العربية خلال 2021

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 42% لتبلغ نحو 53 مليار دولار عام 2021 ولتمثل حصتها 6.3% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية و3.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” أوضحت المؤسسة في رصدها السنوي استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة بعدما استحوذت الدول الخمس الأولى على أكثر من 96% من مجمل التدفقات بقيادة الإمارات التي استقطبت 20.7 مليار دولار بحصة تجاوزت 39.1% تلتها السعودية بقيمة 19.3 مليار دولار و حصة 36.5% ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 5.1 مليارات دولار و حصة 9.7% من الاجمالي العربي ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 3.6 مليارات دولار وحصة 6.8% ثم المغرب في المرتبة الخامسة بقيمة 2.2 مليار دولار وحصة 4.1% من الاجمالي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية العام 2021 بنحو 52 مليار دولار وبمعدل 5.4% مقارنة بعام 2020 من 958 مليار دولار إلى أكثر من 1 تريليون دولار عام 2021 وذلك وفق بيانات " أونكتاد" حيث استحوذت الدول الثلاث الأولى على نحو 56.5% من مجمل الأرصدة التراكمية الواردة إلى المنطقة وتصدرت السعودية الترتيب العربي بـ 261 مليار دولار و بحصة بلغت 26% من الإجمالي العربي تلتها الإمارات بقيمة 171.6 مليار دولار وحصة 17% ثم مصر بقيمة 137.5 مليار دولار وحصة 13.6%.

وفي المقابل ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية نحو مختلف دول العالم بمعدل 46% إلى 52 مليار دولار ساهمت السعودية و الإمارات بنحو 90% من تلك التدفقات و بحصص بلغت 46.1% و43.5% على التولي، ثم حلت الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 7% من مجمل التدفقات الصادرة عن الدول العربية لعام 2021.

كما ارتفعت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية بمعدل 10.2% إلى 543.4 مليار دولار بنهاية عام 2021 ساهمت فيها الإمارات والسعودية وقطر بنحو 76.5% من مجمل الأرصدة الصادرة عن المنطقة وبحصص بلغت 39.6% و27.9% و8.8% على التوالي ثم حلت الكويت في المركز الرابع بحصة 6.7%.

و فيما يتعلق بصفقات الاندماج و الاستحواذ عبر الحدود التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2021، فقد بلغت قيمة صفقات البيع في 12 دولة عربية نحو 30 مليار دولار و بحصة 4.1% من الإجمالي العالمي البالغ 728 مليار دولار وتركزت تلك الصفقات بنسبة 81.5% في السعودية و13.6% في الكويت و5.1% في الإمارات.

و في المقابل بلغت قيمة صفقات الشراء لـ 12 دولة عربية أكثر من 7 مليارات دولار ساهمت الإمارات فيها بـ 6.1 مليارات دولار وبحصة 86.6% من الاجمالي العربي.