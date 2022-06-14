بعد أزمته مع شيرين.. بهاء الدين محمد: الواحد يندم إنه كتب لها سطر

مازال الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد يعبر عن غضبه في منشورات له عبر موقع فيسبوك، بعد الخلاف والهجوم الذي أطلقه على شيرين عبد الوهاب بسبب تصريحها عن أغنيته "متجرحنيش".

وكتب بهاء الدين محمد منشورا ورسالة مجهلة عبر فيسبوك، جاء فيها:" الناس اللى بتبقى غلطانه غلط كبير وعشان قولنالها عيب تشغل وتستخدم لجان تشتم وتغلط وتلعن بأقذر الألفاظ.. الناس دى المفروض مانسلمش عليها طول العمر والواحد يندم على إنه كتبلها ولو سطر واحد.. بس أنا ح أرد بنجاح اللى يستاهلوا النجاح".

بهاء الدين محمد

رصد الشاعر بهاء الدين محمد عبر موقع فيسبوك بعض المواقف التي جمعته بالفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تعليقها الأخير على موقع انستجرام عن ندمها تقديم أغنية ما تجرحنيش.

وأغضب تصريح شيرين عبد الوهاب الشاعر بهاء الدين محمد والذى قرر أن يهاجمها بقوة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ولكنه في المقابل رفض التعليق على الأمر.

فيما أكد شقيقه لـ صدى البلد: أن الأمر انتهى عند حد المنشور الذي كتبه بهاء الدين محمد، وأن تعليق المطربة شيرين عبد الوهاب كان بمثابة القشة الذي قصمت ظهر البعير في العلاقة بينهما.

وعلى جانب آخر صرح مصدر خاص بأن عددا كبيرا من الشعراء تواصلوا مع بهاء الدين محمد خلال الساعات الماضية وأكدوا له كامل احترامهم لمشواره الحافل بالأعمال الفنية المميزة، وأكد لهم أنه في المقابل لن يتطرق للحديث في هذا الأمر مجددا.