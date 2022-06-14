مدبولي: حجم استيرادنا للسيارات العام الماضي تجاوز 4 مليارات دولار.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا بد أن يتم توطين صناعة حقيقية لصناعة السيارات في مصر، مؤكدا أن هناك مصانع تقوم بإنتاج، ولكن ليس الإنتاج الكبير الذي يرضي الطموحات.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال تصريحات له من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، أن حجم استيرادنا للسيارات العام الماضي تجاوز 4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن حجم السوق المصري لم يتعد 300 ألف سيارة.

وتابع رئيس الوزراء، أنه نطمح خلال السنوات القادمة، وفي خلال 10 سنوات، مع النمو الإقتصادي، من المتوقع أن يتضاعف عدد السيارات المصرية.

وأشار مصطفى مدبولي، أنه سنكون في حاجة إلى 8 مليارات دولار سنويا، من أجل إدخال سيارات للسوق المصري.