رئيس الوزراء: رؤية تطوير شرق بورسعيد نفذت بالواقع خلال الـ7 سنوات الماضية

عبر مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده في منطقة شرق بور سعيد قائلا " إن منطقة شرق بور سعيد جزئ لا يجتزئ من المشروع الكبير الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناه السويس بالكامل ".

وأضاف مصطفي مدبولي خلال تصريحاته في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، إن الرؤية لتطوير شرق بورسعيد بالكامل كانت متواجدة منذ 25 سنة ولكن فعليا لم تنفذ هذه الرؤية علي ارض الواقع إلا في خلال الـ7 سنوات الماضية .

وأوضح مصطفي مدبولي ، إن الرؤية لم تنفذ إلا بإرادة سياسية قوية ومتابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذ علي ارض الواقع والتي تعتبر من المعجزات الهندسية من قبل رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .



