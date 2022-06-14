عميد الكلية السويسرية: مصر من أهم المقاصد للسياحة الدينية في العالم

قال أحمد صبحي حميدو، عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال، إن وثيقة ملكية الدولة خطوة إيجابية لمشاركة القطاع الخاص.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تحتاج لإصلاحات هيكلية في الفترة المقبلة.



ولفت أحمد صبحي حميدو، عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال، إلى أن مصر متقدمة في تقرير التنافسية وهناك من يستثمر في مصر بسبب السوق.



وأكد أن مصر من أهم المقاصد في العالم للسياحة الدينية ويجب استغلال هذا الأمر لتنميتها وذلك يكون من خلال عدد من الخطوات منها تتبع رحلة السائح والعميل في مصر.