البحوث الفلكية تنفي تحول القمر لـ لون فاكهة الفراولة

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن لون القمر يتغير عند وجود كسوف فقط.

ونفى القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "،الذي يذاع على قناة ETC ، مساء اليوم الثلاثاء ،كل الأنباء التى ترددت من خلال نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، بتحول القمر إلى لون فاكهة الفراولة في مصر.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى "أن العديد من الظواهر الفلكية تحدث فى شهر يونيو وسميت بأسماء المواسم التى كانت تحدث فيها مثل "قمر الفراولة"،الذى يتزامن مع توقيت جني الفراولة.