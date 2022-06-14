صفقة قيمتها 3.5 مليون جنيه.. إحباط ترويج 510 طرب حشيش بالقاهرة.. صور

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ترويج 510 طرب لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، وبحوزته (510 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – ملصقات وإسطمبات خشبية - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3٫570٫000 ثلاثة مليون وخمسمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها

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