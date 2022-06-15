الديهي عن مرور الأهالي أسفل قطار متوقف بمزلقان دشنا: الوعي المصري بعافية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مشكلة في الوعي المصري، معقبًا: "الوعي المصري والثقافة المصرية بعافية".



وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة القلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مقطع فيديو يستعرض لحظة مرور الأهالي أسفل قطار متوقف بمزلقان دشنا، معقبًا: "شايفين وعينا قد إيه وثقافتنا قد إيه لو القطار تحرك الناس دي هتتفرم ويقولوا فين الحكومة وفين وزير النقل، ده عايز ضابط وعسكري علشان ميتعملش، الحكومة هتعمل إيه، أنا حزين من ممارسات تبدوا للناس على أنها عادية".



وتابع، أن العقل الجمعي الذي يقبل ويصدق أن مياه بيارة مجاري لأحد المساجد يمكن التبرك بها والاستحمام بداعي الشفاء من الأمراض الجلدية، هو نفس العقل الجمعي الذي يمر أسفل قطار أثناء توقفه، هو نفس العقل الذي يصدق أننا يمكن أن نبيع البلد، ويصدق الشائعات التي تصدر من إعلامي الإخوان، فهذه المفردات تكمل الصورة، مشددًا على أننا لدينا ثقافات خاطئة لا بد أن تتغير حتى نتقدم للأمام، فمصر بها أرض خصبة لانتشار الخزعبلات.

