عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي عن مرور الأهالي أسفل قطار متوقف بمزلقان دشنا: الوعي المصري بعافية

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مشكلة في الوعي المصري، معقبًا: "الوعي المصري والثقافة المصرية بعافية".


وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة القلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"،   مقطع فيديو يستعرض لحظة مرور الأهالي أسفل قطار متوقف بمزلقان دشنا، معقبًا: "شايفين وعينا قد إيه وثقافتنا قد إيه لو القطار تحرك الناس دي هتتفرم ويقولوا فين الحكومة وفين وزير النقل، ده عايز ضابط وعسكري علشان ميتعملش، الحكومة هتعمل إيه، أنا حزين من ممارسات تبدوا للناس على أنها عادية". 


وتابع، أن العقل الجمعي الذي يقبل ويصدق أن مياه بيارة مجاري لأحد المساجد يمكن التبرك بها والاستحمام بداعي الشفاء من الأمراض الجلدية، هو نفس العقل الجمعي الذي يمر أسفل قطار أثناء توقفه، هو نفس العقل الذي يصدق أننا يمكن أن نبيع البلد، ويصدق الشائعات التي تصدر من إعلامي الإخوان، فهذه المفردات تكمل الصورة، مشددًا على أننا لدينا ثقافات خاطئة لا بد أن تتغير حتى نتقدم للأمام، فمصر بها أرض خصبة لانتشار الخزعبلات.
 

نشأت الديهي مزلقان دشنا القطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

حدث نادر.. سيدة بريطانية تحمل مرتين في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: الاستقالة غير مطروحة

لا تعليق.. وكيلة تاو تتحدث عن إمكانية رحيله من الأهلي

دعاء تيسير الزواج .. 6 أمور يجب على الشباب والفتيات اتباعها

مصطفى يونس مرتديًا تيشيرت الزمالك: هذا القميص خيره عليا |فيديو

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 30

روسيا : الرئيس السيسي يشارك في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج حبوب الحرارة في الشفايف والجسم للأطفال والكبار

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

حالة نادرة.. شاهد.. ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط

فيديو

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ