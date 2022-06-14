استقالة وسحب ثقة .. أحمد موسى يكشف 3 سيناريوهات تحدد مصير اتحاد الكرة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المجلس الحالي لإدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لا يمكن لأحد أن يقيله بحكم القانون إلا من خلال الجمعية العمومية أو الاستقالة.



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 3 مسارات أمام مجلس إدارة اتحاد الكرة، أولها أنه إذا رأت الجمعية العمومية وهي الأندية التي انتخبت المجلس، ما يستدعي إلى أن تجتمع وتدعو لسحب الثقة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الأمر أراه بعيدًا، لأن أندية الصعيد أصدرت بيانات لدعم مجلس علام.



ولفت إلى أن السيناريو الثاني أن يعترف المجلس بثقل حجم الضغوط عليه وأنه غير قادر على العمل في الأجواء الحالية ويقدمون استقالة مسببة، معلقا «هنا يكونوا ريحوا الدنيا كلها، ولكن تنفيذ هذا السيناريو شبه مستحيل».



واختتم موسى: أن المسار الثالث، يتمثل في أن ترى اللجنة المشكلة من وزارة الشباب مخالفات مالية وإدارية في الجبلاية وهنا يأخذ الوزير القرار الذي يراه .

