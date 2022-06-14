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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: إضافة 69 مقرأة للجمهور وتجديد إعارة 37 إماما إلى عمان

الأئمة
الأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف، إضافة 69 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور علمًا بأن ما تم نشره قبل ذلك 1082 مقرأة  للجمهور. 

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور 1151 مقرأة للجمهور، وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر،  بدءًا من الجمعة القادمة. 

تجديد إعارة 37 إمامًا إلى سلطنة عمان

وفي إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير في جميع أرجاء المعمورة ، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 14 / 6 / 2022م قرارًا وزاريًا بتجديد إعارة (37) إمامًا وخطيبًا من أئمة وزارة الأوقاف للعمل بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان الشقيقة. 

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