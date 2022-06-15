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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبراء يشيدون بالأوضاع الاقتصادية خلال 8 سنوات من حكم السيسي.. والديواني: أثبت كفاءة في الإصلاح وإدارة الأزمات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي- أرشيفية

خبير اقتصادي: زيادة المساحة المعمورة في مصر وازدهار الصناعة أهم إنجازات السيسي

الديواني: الرئيس السيسي أثبت كفاءة على مستوى الإصلاح الاقتصادي وإدارة الأزمات


استطلع "صدى البلد" آراء الخبراء والمحللين حول الأحوال الاقتصادية للبلاد، بعد مرور 8 سنوات على تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

التعامل بحرفية أثناء كورونا

وقال الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، ومستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن من مميزات فترة حكم الرئيس السيسي، التعامل بحرفية شديدة مع تداعيات جائحة كورونا، من حيث تنظيم العمل والحفاظ على وجود المستلزمات الأساسية اللازمة للمواطن في هذه الفترة، و دعم العمالة غير المنتظمة.

وأضاف "الديواني" في استطلاع "صدى البلد" لآراء الخبراء والمحللين حول الأحوال الاقتصادية للبلاد، بعد مرور 8 سنوات على تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، أن عام 2021 شهد حالة استرداد الاقتصاد المصري لعافيته بعد أزمة "كورونا" و حافظ على معدلات نمو مرتفعة ومطمئنة.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الرئيس السيسي أثبت كفاءة على مستوى الإصلاح الاقتصادي للبلاد، وإدارة الأزمات وتعامل بحرفية أثناء جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على اقتصاديات العالم كله.

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وأشار مستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى أن توجيهات الرئيس بفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، وعمل على تشجيعها وتذليل العقبات أمام المستثمرين، إنجاز في منتهى الأهمية، وأننا اعتمدنا لفترات طويلة على الاستثمارات الحكومية، وإشراك القطاع الخاص من شأنه تقديم فرص عمل أكثر في مجالات مختلفة.
 

الاهتمام بالصناعة

و من جانبه قال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء بمناسبة مرور 8 سنوات على تولي الرئيس السيسي حكم مصر، أن الرئيس اهتم خلال تلك الفترة بالصناعة وفتح أسواق جديدة في الخارج، فازدهرت الصناعات الغذائية، واعتمدت دول كثيرة على المنتج المصري في أسواقها.

وأشار "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى ارتفاع مؤشر التنمية العمرانية في عهد الرئيس السيسي، حيث كانت المساحة المعمورة في مصر قبل عام 2017 تمثل 7% فقط من المساحة الكلية للدولة، وتضع استراتيجية 2030 خطة للوصول إلى 14%، كما شهدنا في الفترة الأخيرة عدد كبير من المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، وتوسع أفقي ورأسي في حجم الاستثمارات، فضلا عن المشاركة الواسعة للقطاع الخاص في الاستثمارات الضخمة، بالإضافة إلى نمو الصادرات المصرية بنسبة 14%، كما شاهدنا تحسن كبير في المجالس التصديرية و الغرف التجارية مما أدى إلى استهداف الكثير من الأسواق الخارجية.

و أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء على أن حجم إنتاج القمح خفض الفجوة بين حجم الإستيراد والإنتاج.

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