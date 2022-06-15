نصائح ذهبية لترشيد استهلاك باقة الإنترنت على هاتفك الآيفون

يشكو عدد كبير من مالكي هاتف آيفون iPhone من انتهاء باقة الإنترنت، فإذا كنت ترغب في حل هذه المشكلة وخفض استهلاك باقة الإنترنت فسنوضح بعض الطرق السهلة لإنهاء ذلك.

وقد تحدث مشكلة إذا استخدمت الباقة عن طريق الخطأ، خاصة عندما تعمل بشكل تلقائي إذا كانت إشارة الواي فاي ضعيفة، أو في حالة تعطل أحد التطبيقات التي تستهلك الإنترنت بشكل كبير. إليك كيفية منع حدوث ذلك بحسب ما نشره موقع howtogeek.

تعطيل خدمة Wi-Fi Assist :

قامت آبل بتضمين ميزة جديدة على هواتف آيفون iOS9 تسمى "Wi-Fi Assist"، والتي تتحول تلقائيًا من Wi-Fi إلى اتصال بباقة الإنترنت، وذلك عندما تكون إشارة Wi-Fi ضعيفة.

مما يعني أنه إذا كان لديك مكان في منزلك أو عملك به شبكة Wi-Fi ضعيفة، قد تستخدم باقة الإنترنت عن طريق الخطأ دون أن تشعر، لذلك يجب عدم تفعيلها بالطريقة الآتية.

١- افتح "الإعدادات" Settings بهاتفك الآيفون.

٢- من الإعدادات، اضغط على "بيانات الهاتف" Cellular.

٣- من القائمة، مرر إلى الأسفل ثم قم بوقف تشغيل "Wifi Assist".

٢- استخدام باقة الإنترنت بشكل غير تلقائي:

يمكنك أيضًا التحكم، في الوقت الذي تستخدم فيه باقة الإنترنت عن طريق تشغيلها وإيقاف تشغيلها يدويًا، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي في "مركز التحكم" ، وهي عبارة عم قائمة خاصة مليئة بالاختصارات لهواتف آيفون.

١- لفتح "مركز التحكم" ، اسحب لأسفل من أعلى يمين الشاشة (على هواتف آيفون المزودة بمعرف الوجه) ، أو اسحب لأعلى من أسفل الشاشة (على هواتف آيفون المزودة بأزرار الصفحة الرئيسية).

٢- من شاشة مركز التحكم، انقر فوق الرمز الذي يشبه "أنتينا الهوائي" حتى يتحول إلى اللون الرمادي.

ملحوظة: عند.ظهور هذه العلامة باللون الأخضر يعني ذلك أن باقة الإنترنت مفعلة، وعند ظهورها باللون الرمادي يعني ذلك أنها لا تعمل.

٣- منع استخدام تطبيقات معينة لباقة الإنترنت:

توجد بعض الأحيان التي تحتاج فيها لباقة الإنترنت، لكنها تنفذ، بدون قصد بسبب تطبيق معين. في هذه الحالة، يمكنك منع تطبيق معين من استخدام الباقة على الإطلاق.

١- افتح "الإعدادات" Settings، وانقر على "بيانات الهاتف" Cellular.

٢- مرر لأسفل وسترى قائمة بالتطبيقات المثبتة على الهاتف. لمنع تطبيق معين من استخدام باقة الإنترنت ، قم بوقف تشغيل التطبيق الذي لا تريده.