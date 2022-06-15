عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نصائح ذهبية لترشيد استهلاك باقة الإنترنت على هاتفك الآيفون

نصائح ذهبية لترشيد
نصائح ذهبية لترشيد استهلاك باقة الإنترنت على هاتفك الآيفون

يشكو عدد كبير من مالكي هاتف آيفون iPhone   من انتهاء باقة الإنترنت، فإذا كنت ترغب في حل هذه المشكلة وخفض استهلاك باقة الإنترنت فسنوضح بعض الطرق السهلة لإنهاء ذلك.

 

وقد تحدث مشكلة إذا استخدمت الباقة عن طريق الخطأ، خاصة عندما تعمل بشكل تلقائي إذا كانت إشارة الواي فاي ضعيفة، أو في حالة تعطل أحد التطبيقات التي تستهلك الإنترنت بشكل كبير.  إليك كيفية منع حدوث ذلك بحسب ما نشره موقع howtogeek.

أفضل طرق للتغلب على مشكلة بطء أداء هواتف آيفون

ميزة جديدة في كاميرات آيفون تغنيك عن ترجمة جوجل

تعطيل خدمة Wi-Fi Assist :

قامت آبل بتضمين ميزة جديدة على هواتف آيفون iOS9 تسمى "Wi-Fi Assist"، والتي تتحول تلقائيًا من Wi-Fi إلى اتصال بباقة الإنترنت، وذلك عندما تكون إشارة Wi-Fi ضعيفة.

مما يعني أنه إذا كان لديك مكان في منزلك أو عملك به  شبكة Wi-Fi ضعيفة، قد تستخدم باقة الإنترنت عن طريق الخطأ دون أن تشعر، لذلك يجب عدم تفعيلها بالطريقة الآتية.

 

١- افتح "الإعدادات" Settings بهاتفك الآيفون.
٢- من الإعدادات، اضغط على "بيانات الهاتف" Cellular. 
٣- من القائمة، مرر إلى الأسفل ثم قم بوقف تشغيل "Wifi Assist".

٢- استخدام باقة الإنترنت بشكل غير تلقائي:

 

يمكنك أيضًا التحكم، في الوقت الذي تستخدم فيه باقة الإنترنت عن طريق تشغيلها وإيقاف تشغيلها يدويًا، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي في "مركز التحكم" ، وهي عبارة عم قائمة خاصة مليئة بالاختصارات لهواتف آيفون.

 

١-  لفتح "مركز التحكم" ، اسحب لأسفل من أعلى يمين الشاشة (على هواتف آيفون المزودة بمعرف الوجه) ، أو اسحب لأعلى من أسفل الشاشة (على هواتف آيفون المزودة بأزرار الصفحة الرئيسية).
٢- من شاشة مركز التحكم، انقر فوق الرمز الذي يشبه "أنتينا الهوائي" حتى يتحول إلى اللون الرمادي.

ملحوظة: عند.ظهور هذه العلامة باللون الأخضر يعني ذلك أن باقة الإنترنت مفعلة، وعند ظهورها باللون الرمادي يعني ذلك أنها لا تعمل.

٣- منع استخدام تطبيقات معينة لباقة الإنترنت:

 

توجد بعض الأحيان التي تحتاج فيها لباقة الإنترنت، لكنها تنفذ، بدون قصد بسبب تطبيق معين.  في هذه الحالة، يمكنك منع تطبيق معين من استخدام الباقة على الإطلاق.

 

١- افتح "الإعدادات" Settings،  وانقر على "بيانات الهاتف" Cellular.
٢- مرر لأسفل وسترى قائمة بالتطبيقات المثبتة على الهاتف.  لمنع تطبيق معين من استخدام باقة الإنترنت ، قم بوقف تشغيل التطبيق الذي لا تريده.

iPhone آيفون هاتف آيفون هواتف آيفون آبل الواي فاي التطبيقات لانترنت استخدام تطبيقات شبكة Wi-Fi باقة الإنترنت ترشيد استهلاك باقة الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة بريطانية تحمل مرتين في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

إساءة زوجته للنادي.. ميدو يكشف كواليس جلسة موسيماني في منزل ياسين منصور|فيديو

اليوم.. الجزائر تشارك في أعمال الاجتماع الـ69 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

أنتم نجوم كبار.. شلبي لـبركات وإمام: تقدموا باستقالة فورية من اتحاد الكرة

نصائح ذهبية لترشيد استهلاك باقة الإنترنت على هاتفك الآيفون

الأهلي: مواصفات المدير الفني الجديد تناسب طموحات الجماهير

قدّم استقالته.. احتجاجات الغلاء تطيح بوزير العمل الإيراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعقال والشماغ.. شاهد شاب يرقص بطريقة غريبة في موسم جدة|فيديو

علاج حبوب الحرارة في الشفايف والجسم للأطفال والكبار

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

فيديو

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ