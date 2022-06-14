هزيمة إنجلترا برباعية تاريخية أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

تلقى منتخب إنجلترا هزيمة تاريخية أمام المجر بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

رولاند سالاي افتتح التسجيل لمنتخب المجر في الدقيقة 16 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الإنجليز.

وعاد رولاند سالاي ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 70 بتسديدة رائعة بوجه القدم بين قدمي رامسديل حارس إنجلترا.

وسجل زسولت ناجي الهدف الثالث للمجريين في الدقيقة 80 بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة جزاء إنجلترا.

وأحرز دانيال جاسداج الهدف الرابع للمجر في الدقيقة 89 من انفراد برامسديل بعد تلقيه تمريرة رائعة من ناجي مختتمًا مهرجان الأهادف.

انتصار المجر رفع رصيدهم للنقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد إنجلترا عند نقطتين في المركز الرابع.