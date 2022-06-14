البحرين تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن إدانة الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سينو شمالي بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين.

وعبَّرت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء - عن خالص تعازيها لأسر وذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع المبادئ والقيم الأخلاقية والدينية والإنسانية كافة.

وأكدت الخارجية بالبحرين تضامن المملكة مع بوركينا فاسو الصديقة في جهودها لمحاربة العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده في مكافحة هذه الأعمال الإجرامية بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها.

