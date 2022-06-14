سهر الدمياطي: تدخل الرئيس في ضخ 25 مليار جنيه ينعش الاقتصاد

قالت الدكتوره سهر الدماطي الخبيرة المصرفية؛ إن مصر إقتصاديا بل العالم كله في فتره إستثنائية لوقوع الازمة بين أوكرانيا وروسيا وبالتالي حدث إنخفاض للجنيه أمام الدولار بنسبه حوالي 20% على مدار الثلاثه أشهر الماضيه ؛ مضيفه أن تدخل الرئيس بضخ 25 مليار جنيه ما يبن ودائع وإستثمارات خليجيه ساعده في إنعاش الإقتصاد المصري مره أخرى .

وأضافت سهر الدماطي خلال لقائها مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضره المواطن على قناه الحدث اليوم؛ أن إتجاه البنك المركزي في رفع فوائد البنوك الى 18% ساعد على زيادة التحويلات للمصريين في الخارج .

وأوضحت الخبيرة المصرفية أن تعرض العالم لأزمات متتاليه مثل الجائحه والحرب الأوكرانية الروسية أدت إلى إنخفاض نسبه السياحه في مصر مع إنخفاض للإستثمار الأجنبي بسبب رفع الفوائد بالبنك الفيدرالي الأمريكي ؛ مضيفه أن هناك سياسات اقتصادية ستتغير ويترتب عليها زياده المنتج المصري بالأسواق وتزايد للإستثمارات الأجنبية .

