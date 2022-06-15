مطالب بعودة الجماهير.. أحمد موسى يهاجم إيهاب جلال: راجعين بفضيحة.. ولميس الحديدي لا يتحمل المسئولية وحده

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رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة: نستهدف إنتاج 150 ألف سيارة في مصر سنويا .. فيديو

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن قطاع السيارات مهم ومستهدف في منطقة شرق بورسعيد، وتم التعاقد على إنتاج السيارات بمنتج ياباني وأوروبي.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التعاقد على إنشاء محطة تداول السيارات مع تحالف فرنسي ياباني.

لميس الحديدي تطالب بعودة جماهير الكرة للمدرجات: الإستاد مالوش معنى بدونهم.. فيديو



شددت الإعلامية لميس الحديدي على ضرورة عودة الجماهير للملاعب قائلة " أعلنت شركة تذكرتي أن جمهور مباراة القمة سيكون 5 الألاف للفريقين كل واحد 2500 أعتقد التذاكر خلصت رغم تخفيض سعر التذكرة لكن بوجه رسالتي لكل المسؤولين لكل الدولة ما هذا العدد كل أستادات العالم مليانه جماهير النهاردة ".

استطردت عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية على شاشة ON" : : إستاد كوريا كان فيه 64 ألف مشجع ،؛ والسؤال هل إحنا عندنا كورونا متفشية وهل تتفشى كورونا في مباريات كرة القدم ولا تتفشى في المولات والحفلات والشوارع ليه الكورة حتى هذه اللحظة بدون جمهور .

لميس الحديدي: إيهاب جلال لا يتحمل المسؤولية وحده.. فيديو



قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مباراة المنتخب المصري الودية التي أقيمت مع منتخب كوريا الجنوبية وانتهت بأربعة أهداف نظيفة للأخير كانت هزيمة متوقعة من منظومة متهالكة.

وتابعت عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية على شاشة ON: "كنا منتظرين إيه من منظومة اللا مشروع ؟ هل كنا في انتظار إنقاذ إلهي ؟ وإحنا بنتفرج كنا بنقول ربنا يستر ومتبقاش هزيمة كبيرة لكن جت رباعية وده كتير".





أحمد موسى: نسدد 120 مليار دولار سنويا للأكل والشرب

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر سددت الشهر الماضي 10 مليارات دولار بما يعني الحاجة إلى 120 مليار دولار سنويا للأكل والشرب.



وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الفاتورة كبيرة فكل الأسعار قفزت بالداخل والخارج.



وتابع أحمد موسى أن الصناعة المحلية للسيارات هي قاطرة التنمية ومصر ستصبح مركزا لصناعة السيارات.



أحمد موسى: المنتخب رجع بفضيحة من كوريا وإيهاب جلال بيتفسح في أمريكا



قال الإعلامي أحمد موسى، إن إيهاب جلال ذهب في إجازة إلى الولايات المتحدة الأمريكية «بيتفسح هناك»، مطالبًا اتحاد الكرة بالبحث عن مدير فني جديد لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة بعد الهزيمة أمام كوريا الجنوبية بـ 4 أهداف.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المنتخب رجع بفضيحة من كوريا الجنوبية أكبر من التي تلقاها أمام إثيوبيا، مطالبًا بالتخطيط واستقدام مدير فني كفء لحل الأزمات المتلاحقة التي تواجه الكرة المصرية.





الصحة العالمية: جدري القرود بطيء الانتشار عكس جائحة كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، إن فيروس جدري القرود بطيء الانتشار عكس جائحة كورونا، مطالباً المواطنين الذين أصيبوا بالمرض أو المخالطين بالحصول على لقاح الجدري.

وأضاف "المنظري"، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة“، الذي يبث على قناة ”ETC”، مساء اليوم الثلاثاء، أن دولتي المغرب والإمارات سجلتا عددًا من إصابات جدري القرود.





بعد هزيمة مصر أمام كوريا.. الديهي يطالب اتحاد الكرة بالاستقالة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على هزيمة المنتخب المصري أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما في ملعب سيول كأس العالم بالعاصمة الكورية، قائلًا: "المصائب لا تأتي فرادى، مصيبة جديدة تسقط على رأس محبي كرة القدم في مصر".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة القلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن السبب في هذا الفشل اتحاد كرة فاشل يجب أن يضع مصلحة البلد فوق مصالحه ويستقيل.

شف 3 سيناريوهات تحدد مصير اتحاد الكرة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المجلس الحالي لإدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لا يمكن لأحد أن يقيله بحكم القانون إلا من خلال الجمعية العمومية أو الاستقالة.



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 3 مسارات أمام مجلس إدارة اتحاد الكرة، أولها أنه إذا رأت الجمعية العمومية وهي الأندية التي انتخبت المجلس، ما يستدعي إلى أن تجتمع وتدعو لسحب الثقة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الأمر أراه بعيدًا، لأن أندية الصعيد أصدرت بيانات لدعم مجلس علام.





أحمد موسى: الإعلان عن مدرب أجنبي للمنتخب خلال اجتماع اتحاد الكرة المقبل

قال الإعلامي أحمد موسى إن كل الاحتمالات واردة حول مصير إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، والاسم المرشح للمنتخب الأولمبي.



وكشف عن قرارات اتحاد الكرة لإصلاح الكرة المصرية ، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، ومنها أن خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام عضو المجلس سيقدمون تقريرا مفصلا لمجلس الإدارة وسيتم عقد مؤتمر صحفي الخميس.





دواء مصري لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية عند مرضى السكر.. تفاصيل

قال الدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس شركة فاركو للأدوية، إن أدوية إلتهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكر تم إبتكار نوع جديد وأكثر فاعلية وبدون حقن؛ موضحا أن النوع الجديد يؤخذ تحت اللسان وثمنه لا يتجاوز1 جنيه و7 قروش ويحمي مرضى السكر من مشاكل إلتهاب الأعصاب الطرفية.

وأضاف شيرين حلمي خلال مداخله هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي؛ أن هذا الدواء مناسب لمن يعانون من مشاكل بالأعصاب الطرفية أو من قام بعمليه تكميم المعدة؛ مؤكدا أن أثره الطبي يتجاوز أثر الحقن.