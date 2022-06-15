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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 15-6-2022

العملات العربية-
العملات العربية- أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 14 يونيو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:


سجل الدينار الكويتي للشراء 58.5198 جنيه و 61.1573 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.9829 جنيه و 5.0019 جنيه للبيع.

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم 14 – 6 – 2022

أسعار صرف العملات العربية اليوم
 


سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 5.088 جنيه و 5.1075 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 48.3204 جنيه و 49.7679 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 47.4619 جنيه و 48.7285 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.7949 جنيه و 5.1261 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 26.0083 جنيه و 26.4598 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصرى العملات العربية العملات العربية مقابل الجنيه الدينار الكويتي Finance Real Estate

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