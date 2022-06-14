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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار مجلس الوزراء: وثيقة ملكية الدولة مطروحة للنقاش المجتمعي.. فيديو

حوار وثيقة سياسة
حوار وثيقة سياسة ملكية الدولة

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشارالإقتصادي لرئيس الوزراء، إن الدولة لن تتخارج من الأنشطة الاقنتصادية التي تكون بها نسبة مخاطر عالية، مؤكدة أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت ملائمة لتمكين القطاع الخاص.

 

وأضافت جيهان صالح، خلال لقاء لها لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن التخارج القوي للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية مدته 3 سنوات.

 

وتابعت المستشارالإقتصادي لرئيس الوزراء، أن وثيقة ملكية الدولة مطروحة حاليا للنقاش المجتمعي، مؤكدة أنه بدأنا في التركيزعلى بعض الصناعات بأجراء  إصلاحات هيكلية لها.

 

وأشارت جيهان صالح إلى انه لدينا قاعات اقتصادية رائدة في الدولة مثل الصناعة والتجارة واللصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات.

 


 

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