الوزراء: استراتيجية توطين الصناعة تستهدف تصنيع 75 ألف سيارة سنويا

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشارالإقتصادي لرئيس الوزراء، إن استراتيجية توطين السيارات تستهدف تصنيع 75 الف سيارة سنويا كمرحلة أولى، مؤكدة ان التركيز على صناعة السيارات لأن بها العديد من الصناعات المغذية.

وأضافت جيهان صالح، خلال لقاء لها لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مشروع توطين صناعة السيارات سيخلق الكثير من فرص العمل.

وتابعت المستشارالإقتصادي لرئيس الوزراء، أن العديد من مصنعي السيارات العالميين أعلنوا عن رغبتهم في الاستثمار داخل مصر في بيئة منافسة لإنتاج تنافسي، مؤكدة أنه نستهدف انتاج ألاف السيارات للسوق المحلي والتصدير الخارجي.

وأشارت جيهان صالح إلى انه نسعى لانتاج آلاف السيارات بنسبة مكون محلي وتكون صديقة للبيئة.