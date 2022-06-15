المسلماني: روسيا سيطرت على ربع الأراضي الزراعية الأوكرانية..فيديو

قال المحلل السياسي أحمد المسلماني، تعليقا على الحرب الروسية الاوكرانية وعلاقة بوتين بالغرب وأمريكا، إن كل طرف يزعم أنه لم يخسر في الحرب.

وأضاف أحمد المسلماني في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الهدف الاستراتيجي في الحرب حاليا، هو ان تكون شرق أوكرانيا تحت سيطرة روسيا ".

وتابع :" روسيا أوشكت السيطرة على كافة مناطق شرق أوكرانيا ".

واكمل احمد المسلماني:" خسارة أوكرانيا بسبب الحرب فادحة، على المستوى الزراعي والصناعي"، مضيفا:" وزارة الزراعة الأوكرانية أكدت أن روسيا سيطرت على 25% من الأراضي الصالحة للزراعة وروسيا سيطرت على ربع الأراضي الزراعية في أوكرانيا ".

ولفت المسلماني:" وزارة الزراعة الأوكرانية أعلنت أن صادرات الحبوب الأوكرانية انخفضت لـ 48 مليون طن بعدما كانت 86 مليون طن "