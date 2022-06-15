أخبار التوك شو| استقالة وسحب ثقة.. أحمد موسى يكشف 3 سيناريوهات تحدد مصير اتحاد الكرة.. ولجنة مكافحة كورونا: عودة ظهور حالات إصابة.. والأعراض بسيطة

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم ابرزها :

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشارالإقتصادي لرئيس الوزراء، إن الدولة لن تتخارج من الأنشطة الاقنتصادية التي تكون بها نسبة مخاطر عالية، مؤكدة أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت ملائمة لتمكين القطاع الخاص.

قال فادي سعيد، طالب الطيران الذي تعرض للاختطاف في جنوب أفريقيا، إن سفيرنا في جنوب أفريقيا كان فرحان جدا باستقبالنا، وعندما عدنا إلى مصر قالنا انتوا رجالة”.

قال مؤمن هيثم، طالب الطيران الذي تعرض للإختطاف في جنوب أفريقيا، إن مدة إختطافه وصلت إلى 27 يوما، مؤكدا أنه سعيد بعد العودة، خاصة بعد الظروف الصعبة التي واجهها.

قال دكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه لدينا مجموعة من المباريات المهمة والاتجاه الان داخل الاهلي توجيه كل الدعم والمساندة للجاهز الفني بقيادة سامي قمصان

قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، إن الصندوق يشترط على المستفيدين من الوحدات أن يتواجدوا فيها وألا يتصرفوا فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها، موضحةً: "لدينا منظومة الناس بتنزل تلف وتشوف، لو كانت الومحدة مغلقة يتم وضع لافتة بأن يتواصل مالك الوحدة بالصندوق، وبعد فترة زمنية قد يتم إلغاء التخصيص وفقا للقانون".

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ إقتصاديات الدواء وعلم إنتشار الأوبئة، بجامعة عين شمس، إنه من أجل علاج الوهن والضعف الذي يصيب البعض بعد التعافي من كورونا، لا بد من المشي يوميا وتناول السوائل، أو التعامل مع طبيب متخصص، وتناول غذاء صحي، وتناول أدوية الفيتامينات.

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا ما زال موجودا ولكن حدته أقل من الوقت السابق، موضحا أن الأهم من عدد الحالات هو وضعها الصحي ومدى الاحتياج للمستشفيات والعناية المركزة من عدمه وهو ما لم يعد موجود الان في مصر.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المجلس الحالي لإدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لا يمكن لأحد أن يقيله بحكم القانون إلا من خلال الجمعية العمومية أو الاستقالة.

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة، تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الرئة والقولون والبروستاتا، موضحا أنها تأتي في إطار السعي لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

قالت الدكتورة بسمة سليمان رئيس لجنة فحص الشكاوى الغذائية بجهاز سلامة الغذاء، إن هناك فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عمل الحواوشي من كراتين البيض، ولكن لم ترد أي شكوى جهاز سلامة الغذاء من المواطنين أو غيره يخص تقول إن هناك حواوشي مصنوع من كراتين البيض.